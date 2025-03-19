الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تهاني وتبريكات عبدالله بن منصور المطوع، القنصل العام للمملكة العربية السعودية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، في قصر الزاهر.

كما تقبل سموهما التهاني من العقيد الركن ماجد سالم العلي، قائد مركز الإنقاذ والإسعاف الوطني بقيادة الحرس الوطني، وحمد تريم الشامسي، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بعجمان، ووفد مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من رجل الأعمال حسين سجواني، ورجل الأعمال محمد الشعالي، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرقي واليمن والبركات.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مساء أمس بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وطارق الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية، ومحمد عبدالقادر، الوكيل المساعد لقطاع الاستراتيجية بالإنابة، ومن المواطنين ورجال الأعمال ومديري المصانع والشركات العاملة بالدولة، الذين قدموا أسمي آيات التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه باليمن والبركات.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، عدداً من قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل مع القناصل، وممثلي البعثات الدبلوماسية، متمنياً لدولهم وشعوبهم الخير والرخاء، والاستقرار.

ودعا الجميع الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى العالم أجمع باليمن والخير والبركات.

وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مأدبة إفطار في مجلس الضيافة بخزام، تكريماً لضيوف سموه من أصحاب السعادة القناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة المهنئين بالشهر الفضيل.