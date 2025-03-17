الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

واصل أصحاب السمو الحكام استقبال المهنئين بالشهر الفضيل.

وتقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وذلك في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من الشيخ أحمد بن سعود المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في إمارة أم القيوين، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، ومن الشيوخ ومن كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بقدوم الشهر الفضيل، راجين الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه المناسبة الدينية المباركة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر الحكومية.

عجمان

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تهاني وتبريكات الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، في قصر الزاهر.

كما تقبل سموهما التهاني من محمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وطارق الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية بدبي والإمارات الشمالية، ومحمد عبدالقادر، الوكيل المساعد لقطاع الاستراتيجية والسياسات بوزارة التربية والتعليم.

كما تقبل سموهما التهاني بالشهر الفضيل من وفود دائرة التنمية السياحية بعجمان، ومكتب التعليم الخاص بالإمارة، ومنطقة عجمان التعليمية.

وتبادل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة مع وجهاء وأعيان وأبناء القبائل وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، داعين المولى تبارك وتعالى أن يديم على سموهما الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات وشعبها نعمة الأمن والأمان.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

أم القيوين

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من خميس بن سالم السويدي، المستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والدكتور عبدالله سليمان الكابوري، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، ومن المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان، سائلين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وعدد من المسؤولين.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، المهنئين بشهر رمضان المبارك. وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني بالشهر الفضيل من كبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين.