عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية فنلندا ويبحثان تعزيز مسارات التعاون الثنائي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم في هلسنكي معالي إلينا فالتونين وزيرة خارجية جمهورية فنلندا.

بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنلندا وسبل تعزيزها في عدة قطاعات ترتبط بالأولويات التنموية للبلدين وتطرقا إلى تطوير وتنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا شهدت على مدار 50 عامًا تطورًا مستمرًا وتعاونًا مثمرًا وبناء في المجالات كافة، مشيرا إلى الحرص المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتحقيق المزيد من التطور والتقدم في هذه العلاقة المتميزة، وذلك بما يعود بالخير والرخاء على شعبي البلدين الصديقين.

واستعرض سموه ومعالي وزيرة الخارجية الفنلندية مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة ،وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة آمنة محمود فكري سفيرة الدولة لدى فنلندا، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وسعادة عمر سيف غباش مستشار وزير الخارجية سفير الدولة غير المقيم لدى الفاتيكان.







