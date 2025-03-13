الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل وممثلي الطوائف الدينية في الدولة، والمواطنين والجاليات.

حضر الاستقبال كل من: الشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، ‏والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية.

كما حضر الاستقبال الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب رئيس دائرة النفط، والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية.

عجمان

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، بقصر الزاهر العامر.

كما تقبل سموهما التهاني من معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، والشيخ حمد بن ماجد بن حمد القاسمي، كما تقبل سموهما التهاني من عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، ووفد من وزارة الخارجية. حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

الفجيرة

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة تهاني وفد مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، شمل موظفي المؤسسة، وعدد من رجال الأعمال وممثلي المنشآت العاملة تحت مظلتها.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي.

كما حضر الاستقبالات، محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، مساء أمس، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التبريكات من الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجرية للثقافة والإعلام، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقى.

كما استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي والشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات من معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، ومعالي لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وووفد وزارة الخارجية.

حضر الاستقبال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك، من كبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، على مأدبة الإفطار. وتبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل مع المهنئين.

حضر المأدبة والاستقبال، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.