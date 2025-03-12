محمد بن راشد: بوخالد طوّر بلاده ووصلها مناه

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بيوم ميلاده، الذي يصادف 11 مارس، برائعة شعرية جديدة، عنونها سموه بـ«تهنيهْ بميلادْ القايدْ».

ووصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أخاه صاحب السمو رئيس الدولة، في رائعته الشعرية، التي نشرها سموه، أمس، عبر حسابه في «إنستغرام»، بالفارس الذي يسمو في سيرته بأخلاق الفرسان، وبـ«مجد الوطن» الذي يعلو إلى السماء بفيض جوده، وإنجازاته، وحكمته وحنكته، التي ننافس بها العالم، ونهزم بها العداة.