حمدان بن محمد: محمد بن زايد فخرنا وعزنا وقائدنا

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة يوم ميلاده.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فيديو على حسابه على منصة «إكس»، ودوّن سموه:

يوم ميلاد زعيم المرجلة.. بحر الجود.. راعي النخوة

محمد بن زايد فخرنا وعزنا.. سندنا وقائدنا

بوخالد.. زايدنا من بعد زايد

لك منا سيدي كل الولاء والعهود

كما وصف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بالقائد الملهم، وأن قلب سموه قلب وطن، ورؤيته هي المستقبل، وطموحه يرسم مسيرة شعب، سائلاً سموه الله أن يظل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كل عام فخر الوطن وقلبه النابض.

ونشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة «إنستغرام» صوراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، في مراحل مختلفة من عمره، معلقاً عليها: «قائد ملهم، قلبه وطن، ورؤيته المستقبل، وطموحه يرسم مسيرة شعب.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كل عام وأنت فخر الوطن وقلبه النابض».