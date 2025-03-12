الحكام يواصلون تقبل التهاني برمضان

واصل أصحاب السمو الحكام أمس استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وكبار الضباط وصف الضباط ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام في القيادة العامة لشرطة عجمان، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، ووفد الدائرة، بقصر الزاهر العامر.

كما تقبل سموهما التهاني من مسؤولين في الدوائر المحلية.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان.

أم القيوين

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

واستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهد عجمان التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية ورئيس دائرة المالية في عجمان، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمى، وزير الثقافة، والشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك، من كبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، على مأدبة إفطار.

وتبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل مع المهنئين.

حضر المأدبة والاستقبال الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.