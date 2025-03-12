سعود المعلا وسعود بن صقر وعمار بن حميد يعزون بوفاة الشيخة فاطمة الزعابي

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة فاطمة بنت عبدالله بن حسن الزعابي، أرملة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

كما قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة فاطمة بنت عبدالله بن حسن الزعابي.

كما قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء، أمس، في وفاة المغفور لها الشيخة فاطمة بنت عبدالله بن حسن الزعابي. وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، والدكتور مروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بعجمان، وعدد من كبار المسؤولين.