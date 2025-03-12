خالد بن محمد يحضر المجلس الرمضاني لحكومة أبوظبي

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المجلس الرمضاني لحكومة أبوظبي «برزة أبوظبي»، التي ينظمها مكتب أبوظبي الإعلامي في قصر الحصن.

وتبادل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

تهدف «برزة أبوظبي» إلى تعزيز أواصر التعاون وترسيخ قيم التواصل بين كوادر وقيادات الجهات الحكومية في الإمارة، ومنحهم فرصة اللقاء وتبادل الأفكار والرؤى خارج أجواء العمل، بما يسهم في خلق بيئة إيجابية ضمن منظومة العمل الحكومي من خلال تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.