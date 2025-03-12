خالد بن محمد يشهد إطلاق شراكة استراتيجية بين «ثقافة وسياحة أبوظبي» وشركتي «نوفا سكاي» و«أنالوج»

ترسيخ ريادة الإمارة في التجارب الغامرة والترفيه المبتكر

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، إطلاق شراكة استراتيجية تمتد عدة سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وشركتي «نوفا سكاي ستوريز» التي تتخذ من ولاية كولورادو الأمريكية مقراً لها، و«أنالوج»، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في مجال الذكاء الاصطناعي وحوسبة الحافة، لإعادة تعريف مستقبل الترفيه في الإمارة وترسيخ ريادتها في التجارب الغامرة والترفيه المبتكر وسرد القصص بأسلوب فني جديد.

وبهذه الشراكة، ستشهد سماء أبوظبي، في أبرز معالمها ووجهاتها الأيقونية، عروضاً فنية ضوئية باستخدام أسطول يتكون من 10 آلاف طائرة «درون»، في لوحات تفاعلية تروي قصصاً تجمع بين الثقافة والابتكار والفن والتكنولوجيا.

وتواصل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عبر هذه الشراكة جهودها الرامية لتعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة عبر توفير تجارب تدمج بين إرثها العريق وتراثها الثقافي الأصيل في عرض حي هو الأول من نوعه بهذا الحجم.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «نواصل جهودنا وحرصنا على الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة، لإيجاد طرق جديدة وغامرة لمشاركة رؤيتنا وثقافتنا مع العالم. عند تقاطع الإبداع والترفيه، تتحدى هذه الشراكة مع نوفا سكاي ستوريز وأنالوج الأنماط التقليدية، لتوفير تجارب تفوق تطلعات جميع أفراد المجتمع المحلي والعالمي. تعزز هذه العروض البصرية ريادة أبوظبي في ابتكار الترفيه، مقدمة لحظات لا تُنسى للجميع».

وقال كيمبال ماسك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «نوفا سكاي ستوريز»: «نفخر بالإسهام في تحقيق رؤية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. وبفضل هذه الشراكة الرائدة، ستبرز أبوظبي إحدى أبرز الوجهات الرائدة في مجال الابتكار الترفيهي، وستمتلك أكبر أسطول من طائرات «الدرون» الأكثر تقدماً على مستوى العالم، لتوظيفها في سرد القصص وتقديم تجارب ترفيهية متميزة. نحن في «نوفا» نعمل مع أفضل الفنانين والموسيقيين في العالم، لعرض أعمالهم الفنية في السماء، ونتطلع بشغف لإظهار ما يمكننا تحقيقه باستخدام أسطولنا الضخم من طائرات الدرون».

وقال أليكس كيبمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أنالوج»: «بهذه الشراكة نسعى إلى ابتكار قصص هولوجرافية ثلاثية الأبعاد تُزين سماء أبوظبي، عبر المزج بين التقاليد وتكنولوجيا الجيل التالي لنمنح الجمهور تجارب فنية استثنائية يلتقي فيها الخيال بالواقع. في أنالوج، نسعى إلى إبداع عوالم وحقائق جديدة، وبالشراكة مع نوفا سكاي ستوريز، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ستعمل الدائرة على إعادة تصور مفهوم الترفيه بشكل يحتفي بالتراث المحلي ويرتقي بمستوى التجارب الفنية الغامرة، بمعايير جديدة وتصور فني مختلف عالمياً».