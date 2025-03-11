الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

واصل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، أمس، استقبال جموع المهنئين من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والمقيمين الذين قدموا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأعربوا عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم بحلول هذه المناسبة الدينية العظيمة على المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات بالتقدم والعزة والرفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

فقد تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وذلك في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، ومن الشيوخ ومن كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأعضاء السلك الدبلوماسي والإعلاميين.

حضر الاستقبال كل من: الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر الحكومية.

كما تبادل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي التهاني بحلول شهر رمضان المبارك مع معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس، وذلك في قصر البديع العامر.

ورحب سموه برئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، متجاذباً سموه معهم أطراف الحديث حول مجموعة من الموضوعات الاجتماعية التي تعنى بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز ترابط أسرهم وتمسكهم بالقيم والمبادئ والهوية العربية والإسلامية والوطنية، والتأكيد على دور العلم والثقافة في النهوض بالأجيال وبناء مستقبلهم.

عجمان

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، التهاني بشهر رمضان المبارك من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وذلك في قصر الزاهر.

كما تقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرقي واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

الفجيرة

وواصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، استقبال جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، المهنئين بشهر رمضان المبارك، من كبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل.

فقد استقبل سموه وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، على مأدبة الإفطار.

وتقبل سموه التهاني بشهر رمضان المبارك من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال والمأدبة الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين.

لقاء

وشهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، الإفطار الجماعي لأعضاء السلطة القضائية في الإمارة، الذي أقيم في دار رعاية المسنين.

وصافح سموه أعضاء السلطة القضائية متبادلاً معهم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال ويديم الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة أعواماً عديدة.

كما التقى سمو رئيس مجلس القضاء كبار السن في دار رعاية المسنين، مطمئناً سموه على صحتهم ومتبادلاً معهم الأحاديث الودية، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية. وزار سموه دار الرعاية الاجتماعية للأطفال، والتقى منتسبي الدار وتعرف إلى الخدمات المقدمة للأطفال من سن الولادة حتى بلوغهم سن الـ18، ومتابعة تحصيلهم الدراسي واحتياجاتهم الخاصة من قبل الدار.

وشاهد سموه محتويات المبنى الذي يوفر بيئة مناسبة للأطفال لتعزيز مهاراتهم ومعارفهم وتنشئتهم ضمن أفضل القيم والمبادئ والتربية الصالحة.

كما تجول سمو رئيس مجلس القضاء في أجنحة الدار متعرفاً إلى أنواع الغرف الفردية والجماعية والمرافق التي يحتويها.