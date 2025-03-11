سعود المعلا يؤدي صلاة الجنازة على الشيخة فاطمة بنت عبدالله الزعابي

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، عصر أمس، في جامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين، صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها الشيخة فاطمة بنت عبدالله بن حسن الزعابي، أرملة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا، التي انتقلت إلى جوار ربها فجر أمس.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

كما أدى الصلاة أنجال الفقيدة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وأعيان ووجهاء البلاد، والمواطنين والمقيمين.

ثم توجه صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو الشيوخ والمسؤولون ليواروا جثمان الفقيدة الثرى بمقبرة أم القيوين، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.