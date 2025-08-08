حاكم الشارقة يصدر 4 مراسيم أميرية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 4 مراسيم أميرية بشأن إنشاء وتنظيم كلٍّ من مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية، ومؤسسة سلامة الطفل، ومجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، ومجموعة الشارقة لخدمات الضيافة.

وتفصيلاً؛ أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية.

ونص المرسوم على أن تُنشأ مؤسسة في الإمارة تسمى: «مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ومباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وتعمل تحت إشرافه.

وبحسب المرسوم يعتمد مسمى المؤسسة باللغة الإنجليزية كالآتي: «Sharjah Family Development»، ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس المؤسسة أن يُنشأ فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ووفقاً للمرسوم ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويصدر الرئيس قرارات بتعيين من يراه مناسباً لمعاونته في إدارة المؤسسة والإشراف على الجهات التابعة لها.

وحدد المرسوم أهداف المؤسسة وأبرزها: «تعزيز التلاحم المجتمعي من خلال ترسيخ الروابط الأسرية وتعزيز دور الأسرة ومكانتها والارتقاء بها وضمان استقرارها، والارتقاء بالأسرة في الإمارة من خلال الإسهام في تمكين أفراد الأسرة في أداء أدوارهم وتحقيق استقرارهم وأمنهم وفاعليتهم في المجتمع، وتفعيل دور الأسرة في المجتمع بما يمكنها من أداء أدوارها الوظيفية، وفق مستجدات العصر».

الطفل

كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة سلامة الطفل في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تنشأ مؤسسة اجتماعية في الإمارة تُسمى «مؤسسة سلامة الطفل»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وتعمل تحت إشرافه.

وبحسب المرسوم، ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويُصدر الرئيس قرارات بتعيين من يراه مناسباً لمعاونته في إدارة المؤسسة والإشراف على الجهات التابعة لها.

ووفقاً للمرسوم، يُعتمد مسمى المؤسسة باللغة الإنجليزية كالآتي «Child Safety»، ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس المؤسسة أن تُنشأ لها فروع أو مكاتب في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وحدد المرسوم أهداف المؤسسة وأبرزها: تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في مجال حماية الطفل بالتنسيق مع الجهات المختصة، ونشر التوعية بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال وحمايتهم.

وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأطفال من أجل بناء مجتمع يتمتع أطفاله بالصحة النفسية والسلامة الجسدية، وتعزيز الشراكات المؤسسية المحلية والعالمية ذات العلاقة بعمل المؤسسة، وتعزيز حقوق الطفل في الاستماع إليه، والشعور بالأمان والسلامة، وتوسيع نطاق الموارد لحماية الأطفال من الأذى والإساءة الجسدية والجنسية وتحقيق العدالة بالنيابة عنهم.

المجتمع

وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.

ونص المرسوم على أن يُنشأ مجلس معني بالأسرة والمجتمع في الإمارة يسمى: «مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويهدف إلى معاونة الحاكم في تنظيم شؤون الأسرة والمجتمع.

ونص المرسوم على أن يرأس المجلس سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويُعاونها في الإشراف على أعمال المجلس المكتب التنفيذي التابع لها، ويتولى الرئيس ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المجلس بما فيها اعتماد السياسة العامة والسياسات والأنظمة والموارد المالية للمجلس.

وبحسب المرسوم يكون مسمى المجلس باللغة الإنجليزية كالآتي: «Sharjah Family and Community Council »، ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من رئيس المجلس أن يُنشأ له فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ونص المرسوم على أن يهدف المجلس إلى رعاية وتنمية وتمكين الأسرة والمجتمع، والاهتمام بالمرأة والطفل وتعزيز الهوية الوطنية في جميع المجالات.

الضيافة

وأصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة.

ونص المرسوم على أن تُنشأ مؤسسة في الإمارة تُسمى: «مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة»، وتعتبر المؤسسة جهة حكومية مستقلة تتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها.

وبحسب المرسوم يعتمد مسمى المؤسسة باللغة الإنجليزية كالآتي: «Sharjah Hospitality Group »، ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من رئيس المؤسسة أن يُنشأ فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وبحسب المرسوم ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويُصدر الرئيس قرارات بتعيين من يراه مناسباً لمعاونته في إدارة المؤسسة والإشراف على الجهات التابعة لها.