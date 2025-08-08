شما بنت محمد بن خالد تطّلع على تجارب يابانية في التعليم والاستدامة

اطلعت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، خلال زيارتها مؤسسة «سفينة السلام» ومدرسة الطبيعة الدولية في العاصمة اليابانية طوكيو، على تجاربهما في مجالات السلام والتعليم والبيئة والتنمية المستدامة والتواصل الحضاري، وذلك في إطار مشاركة المؤسسات في معرض إكسبو أوساكا 2025.

وتعرفت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، خلال زيارتها مؤسسة «سفينة السلام»، من يوشيوكا تاتسويا، مؤسس ومدير المؤسسة، على أنشطة المؤسسة، التي تعمل على نشر السلام والتفاهم بين الشعوب.