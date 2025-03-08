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الإمارات

منصور بن زايد يشارك السلك القضائي مأدبة الإفطار الرمضاني

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وام

أبوظبي
منصور بن زايد خلال مأدبة الإفطار بحضور عبدالله النعيمي وأعضاء السلك القضائي
تصوير: عيسى الحمادي
منصور بن زايد خلال مأدبة الإفطار بحضور عبدالله النعيمي وأعضاء السلك القضائي
منصور بن زايد في حديث مع عبدالله النعيمي
تصوير: عيسى الحمادي
منصور بن زايد في حديث مع عبدالله النعيمي
منصور بن زايد خلال المأدبة
تصوير: عيسى الحمادي
منصور بن زايد خلال المأدبة
منصور بن زايد وعبدالله النعيمي وأعضاء السلك القضائي يؤدون الصلاة
تصوير: عيسى الحمادي
منصور بن زايد وعبدالله النعيمي وأعضاء السلك القضائي يؤدون الصلاة

شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، أعضاء السلك القضائي مأدبة الإفطار الرمضاني التي أقيمت في «فندق قصر الإمارات».

وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وأن يكون شهر خير وبركة على دولة الإمارات، حكومةً وشعباً.

كما تبادل الحضور الأحاديث الودية حول أهمية تعزيز التواصل والتراحم خلال الشهر الفضيل، مؤكدين على دور «عام المجتمع» في دعم المبادرات التي تقوي الروابط الاجتماعية وتعزز التلاحم بين أفراد المجتمع. حضر المأدبة، عدد من كبار المستشارين وأعضاء السلك القضائي في الدولة.