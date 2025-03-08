هزاع بن زايد: القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الوقف

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس، وفداً من هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، برئاسة عبدالحميد محمد سعيد، رئيس الهيئة، وذلك في ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين. حضر اللقاء، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وفهد عبدالقادر القاسم مدير عام الهيئة، وعدد من كبار المسؤولين في قطاع الأوقاف.

واطّلع سموه، خلال اللقاء، على استراتيجية «أوقاف أبوظبي»، التي تهدف إلى تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأوقاف، من خلال تحفيز الاستثمار في الأصول الوقفية وتوجيهها نحو تطوير المبادرات والمشاريع التنموية المستدامة التي تسهم في تحقيق أثر إيجابي، بما يعود بالنفع على أفراد المجتمع في مختلف القطاعات الحيوية، ويعزز دور «أوقاف أبوظبي» في ترسيخ قيم وثقافة البذل والعطاء التي يمتاز بها المجتمع الإماراتي، ونقل هذا الإرث إلى الأجيال القادمة.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أن القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً كبيراً بدعم القطاع الوقفي الذي يسهم بفاعلية في دعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال إنشاء مشاريع حيوية وإطلاق مبادرات مجتمعية وخطط نوعية تسهم في تحقيق المستهدفات التنموية لمواصلة الارتقاء بجودة الحياة.

من جانبه، أوضح عبدالحميد محمد سعيد أن «أوقاف أبوظبي» تعمل وفق أهداف استراتيجية تواكب إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»، تحت شعار «يداً بيد»، حيث تسعى الهيئة إلى تحقيق مستهدفاتها عبر تطوير استراتيجيات استثمارية مبتكرة تحقق التوازن بين العوائد المالية والتأثير المجتمعي.