أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق مبادرة «مجلس المعاشات المتنقل»، وهو برنامج ميداني مصمم لتقديم خدمات التقاعد المباشرة والاستشارات القانونية والتوعية بقوانين التقاعد للأفراد المؤمن عليهم وأصحاب العمل.

ويأتي إعلان المبادرة انطلاقاً من دور الهيئة في خدمة مجتمع الإمارات، وترسيخاً لمفاهيم التكافل والتكامل اللذين يميزان خدماتها، بالإضافة إلى دعمها لقيم الترابط المجتمعي وخلق فرص النمو المستدام لدى أفراد المجتمع، بالتزامن مع عام المجتمع 2025.

بهذه المناسبة أكدت هند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بأن مجلس المعاشات المتنقل يعكس التزام الهيئة بتطوير برامج اجتماعية مبتكرة لخدمة المجتمع، وتعزيز التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية، لتقديم مبادرات مشتركة مستدامة تحقق أثراً إيجابياً ملموساً في حياة المواطنين، وأكدت السويدي:

«يعد المجلس أداة فعالة لتعزيز التواصل بين الهيئة والمجتمع، إذ يستهدف دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، من خلال رفع الوعي بالقوانين والأنظمة التأمينية للهيئة وتشجيع الفئات المستفيدة على تبني خيارات تقاعدية أفضل.

وخلق ثقافة مجتمعية حول أهمية التخطيط المبكر للتقاعد، كما يسهم في تعزيز الشراكات الحكومية التي تدعم جهود الهيئة في تبسيط الإجراءات الحكومية بما يتماشى مع جهودها لتصفير البيروقراطية الحكومية».

واستضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية مجلس المعاشات المتنقل في أولى محطاته، وبهذه المناسبة قال المهندس فهد الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة: «تحرص الوزارة على دعم كل المبادرات التي تسهم في تعزيز الجهود الحكومية لدعم مجتمع الإمارات».

مشيراً إلى أن أنظمة المعاشات تقدم مجموعة من الامتيازات التأمينية يسهم الوعي بها من مصادرها الرسمية في تمكين المؤمن عليهم من بناء خطط التقاعد على أسس منهجية تضمن لهم تقاعداً آمناً ومستقراً.