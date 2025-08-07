إطلاق مبادرة «مجلس المعاشات المتنقل»

ويأتي إعلان المبادرة انطلاقاً من دور الهيئة في خدمة مجتمع الإمارات، وترسيخاً لمفاهيم التكافل والتكامل اللذين يميزان خدماتها، بالإضافة إلى دعمها لقيم الترابط المجتمعي وخلق فرص النمو المستدام لدى أفراد المجتمع، بالتزامن مع عام المجتمع 2025.
«يعد المجلس أداة فعالة لتعزيز التواصل بين الهيئة والمجتمع، إذ يستهدف دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، من خلال رفع الوعي بالقوانين والأنظمة التأمينية للهيئة وتشجيع الفئات المستفيدة على تبني خيارات تقاعدية أفضل.
وخلق ثقافة مجتمعية حول أهمية التخطيط المبكر للتقاعد، كما يسهم في تعزيز الشراكات الحكومية التي تدعم جهود الهيئة في تبسيط الإجراءات الحكومية بما يتماشى مع جهودها لتصفير البيروقراطية الحكومية».
مشيراً إلى أن أنظمة المعاشات تقدم مجموعة من الامتيازات التأمينية يسهم الوعي بها من مصادرها الرسمية في تمكين المؤمن عليهم من بناء خطط التقاعد على أسس منهجية تضمن لهم تقاعداً آمناً ومستقراً.