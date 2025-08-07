بعثة «الطاقة الذرية» تطّلع على ممارسات إدارة المعرفة النووية في الإمارات

استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بعثة «دعم إدارة المعرفة – المستوى الثاني»، التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخراً في أبوظبي، وضمت البعثة نخبة من الخبراء الدوليين، لتقييم وتعزيز ومواءمة ممارسات إدارة المعرفة النووية والإشعاعية في دولة الإمارات، مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات.

وجاءت هذه الزيارة، كمتابعة لزيارة أولى أُجريت في عام 2014، وركزت على عدة محاور، من بينها السياسات والاستراتيجيات، وتطوير الموارد البشرية، ونقل المعرفة، والأدوات الرقمية، وثقافة تبادل المعرفة.

وتعاونت فرق الهيئة بشكل وثيق مع خبراء الوكالة لاستعراض الإنجازات، وتحديد نقاط القوة، واستكشاف فرص التطوير المستقبلية.

وتلعب إدارة المعرفة دوراً محورياً في تعزيز فعالية الرقابة والسلامة التشغيلية والاستدامة في القطاع النووي – من البحث والتصميم إلى التشغيل والصيانة والتفكيك.

وتدعم الوكالة الدولية الدول الأعضاء في هذه الجوانب، من خلال إرسال بعثات دولية، وأدوات إرشادية، وبرامج بناء القدرات، للحد من فقدان المعرفة الحيوية.

وقال كريستر فيكتورسون المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «استضافة هذه الزيارة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعكس التزام الهيئة بالتميز الرقابي القائم على أنظمة معرفية قوية، من خلال مواءمة ممارساتنا مع أفضل المعايير الدولية والابتكار، نعزز ليس فقط برنامجنا النووي الوطني، بل أيضاً مساهمتنا في الحوكمة النووية العالمية».

وقد طورت الهيئة إطاراً شاملاً لإدارة المعرفة، يهدف إلى حفظ وتطبيق الخبرات الحيوية ضمن عملياتها. وقد حصلت الهيئة على تجديد شهادة ISO 30401:2018 بنجاح، لتصبح من الجهات الرقابية النووية القليلة حول العالم، التي تفي بهذا المعيار الدولي.

وتضمنت جهود الهيئة نماذج ممنهجة لتعزيز المعرفة، وبرامج إرشادية، إضافة إلى الأدوات الرقمية، وخطط نقل المعرفة، ومبادرات الدروس المستفادة.

وحظيت الهيئة بإشادة المراقبين الخارجيين لامتلاكها أحد أقوى برامج إدارة المعرفة، وأكثرها تكاملاً على مستوى الجهات الرقابية النووية عالمياً.