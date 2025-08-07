محمد بن راشد يطّلع على عرض حيّ لروبوت جديدمن مختبرات «دبي للمستقبل»

اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على عرض حيّ للروبوت الجديد Unitree G1 من مختبرات دبي للمستقبل، قدّمه كل من الدكتور أحمد العطار، مهندس روبوتات أول، والمهندسة ميثاء القايدي، مهندسة روبوتات.

محمد بن راشد مطلعاً على مزايا الروبوت بحضور حشر بن مكتوم وراشد بن حمدان وأنور قرقاش ومحمد النابودة

ويُعد الروبوت جزءاً من منظومة الابتكار التقني المتقدمة التابعة لمتحف المستقبل، ويتميز بوزنه الخفيف، وقدرته العالية على التوازن، وإمكانية المشي والجري بانسيابية تحاكي الحركة البشرية. ويجسّد الروبوت G1 الجيل الجديد من التطورات في هندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

سموه متابعاًً عرضاًً تفاعلياًً للروبوت بحضور حشر بن مكتوم وراشد بن حمدان وأنور قرقاش وعدد من المسؤولين

وسيتم استخدام الروبوت ضمن العروض التفاعلية الدائمة في متحف المستقبل، حيث سيلعب دوراً في استقبال الزوار وتعريفهم بأحدث ما توصلت إليه تقنيات الروبوتات على مستوى العالم، في خطوة تعكس التزام دبي المستمر بتسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وتعزيز موقعها الريادي في استشراف المستقبل.

محمد بن راشد مصافحاًً نهال بدري

سموه مصافحاًً محمد الملا

سعيد الطاير وسلطان المنصوري وتميم المهيري ومحمد لوتاه وأحمد بن بيات وماجد الغرير وجانب من الحضور

عبدالرحمن آل صالح وراشد المطروشي وأحمد المهيري وعلوي الشيخ وخليفة الزفين وسامي القمزي

محمد المري وراشد المطروشي وأحمد المهيري وعلوي الشيخ وسامي القمزي ومالك آل مالك وعصام كاظم