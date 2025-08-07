«الصحة» تعرّف بمعايير الفريق الطبي لتقييم حالات السرطان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة تعريفية بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2025 بشأن معايير إنشاء فريق متعدد التخصصات لتقييم حالات السرطان في الدولة.

والذي يهدف إلى ترسيخ أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تخطيط العلاج والرعاية لمرضى السرطان، وركيزة أساسية لعمل المنشآت الصحية التي تقدم الرعاية الصحية في هذا المجال.

أقيمت الورشة في دبي، بحضور مسؤولين من الوزارة، والجهات الصحية الحكومية والخاصة، إلى جانب نخبة من المختصين والخبراء والمهنيين الصحيين في مجال أمراض السرطان، للتعريف بالقرار الوزاري المتعلق بالفريق وأهدافه وآلية تنفيذه.

مهارات

وتأتي الورشة ضمن جهود الوزارة لتعزيز مهارات الكوادر الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة التعاون بين الجهات المعنية من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية لمرضى السرطان، وخفض أعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بأمراض السرطان، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية نحو تحقيق أعلى معايير جودة الحياة وبناء مجتمع متعافٍ ومزدهر.

وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات من الدول المتقدمة في تقديم الخدمات الصحية لمرضى السرطان.

وتواصل الدولة جهودها الرائدة للحد من الوفيات المبكرة الناتجة عن الإصابة بالسرطان، عبر تطبيق الخطة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، والتي تندرج ضمن المؤشرات الصحية الوطنية الرامية إلى خفض معدل وفيات هذا المرض بنسبة 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع أهداف خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة السرطان.

وأضاف: «يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات والسياسات والمبادرات التي تطلقها الوزارة، لتحسين جودة حياة مرضى السرطان، وتقديم الدعم اللازم خلال فترة الإصابة وما بعدها بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، للارتقاء بأداء وكفاءة المنظومة الصحية في الدولة».

من جانبها، أوضحت الدكتورة بثينة بن بليلة، رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة، أن الورشة التعريفية خطوة تنفيذية لتعزيز الوعي المهني بالقرار وآلية تطبيقه.

حيث تعتبر رعاية مرضى السرطان في الإمارات جزءاً أساسياً من استراتيجية مكافحة السرطان، لذلك تسهم القرارات التي يتخذها الفريق الطبي متعدد التخصصات في تقليل الأخطاء الطبية، وتحسّن جودة الرعاية الشاملة، وتعمل على خفض معدل الوفيات في الدولة.