الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، استقبال المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك مساء أمس في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، ومن كبار المسؤولين ورجال الأعمال وأعيان البلاد والمواطنين.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم الشارقة بقدوم الشهر الفضيل، متمنين لسموه موفور الصحة ودوام العافية، وأن يعيد الباري عز وجل هذه المناسبة الدينية المباركة على سموه أعواماً عديدة، وأن يديم المولى عز وجل على دولة الإمارات المزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال كل من: الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب رئيس دائرة النفط، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر الحكومية.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، مساء أمس، أعضاء السلطة القضائية في الإمارة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه مع الأعضاء التهاني بالشهر الفضيل، راجين من الباري عز وجل أن يعين الجميع على الطاعات والعبادات وأن يكتب للمسلمين جميعاً الأجر العظيم.

كما تناول اللقاء، الحديث حول العديد من الموضوعات المتعلقة بأهمية السلطة القضائية وتكامل أجهزتها، ودورها الكبير في المنظومة الحكومية واستقرار المجتمع.

عجمان

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي المهنئين بشهر رمضان المبارك، مساء أمس، في قصر الزاهر.

فقد تقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من القارئ هشام الهراز الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المغربية، والقارئ جابر قيطان وضيوف برنامج رمضان عجمان.

كما تقبل سموهما التهاني من أعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

الفجيرة

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك إلى جانب جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة ووفداً من شرطة الفجيرة بمناسبة تكريمهم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن الفائزين ببرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي عن مبادرة (برنامج أجيال الشرطة - القيادة العامة لشرطة الفجيرة).

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي والشيخ سلطان بن صالح الشرقي والشيخ حمد بن صالح الشرقي.

كما حضر الاستقبالات، محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعدد من كبار المسؤولين.

أم القيوين

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه مساء أمس بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة والسيد علي بن السيد عبدالرحمن الهاشمي مستشار الشؤون القضائية والدينية بديوان الرئاسة.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة والتجار ومديري البنوك والشركات العاملة بالدولة.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لسموه بقدوم شهر رمضان المبارك، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة الدينية على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى شعب الإمارات بالسعادة والرقي.

حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك، من كبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، على مأدبة إفطار.

وتبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل مع المهنئين، الذين دعوا الله عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال والمأدبة الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.