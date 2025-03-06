حاكم رأس الخيمة يستقبل محمد عبداللطيف خليفة بمناسبة انتهاء فترة عمله

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصره بمدينة صقر بن محمد، الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، بمناسبة انتهاء فترة عمله وتقاعده عن العمل في حكومة رأس الخيمة، حيث تولى خلال مسيرته منصب الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة، والمدير العام لدائرة الموارد البشرية.

كان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة قد أصدر قراراً رقم 3 لسنة 2025 يقضي بتكليف الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بمهام الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة، بالإضافة إلى مهام عمله، على أن يُعمل بالقرار ابتداءً من تاريخه.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، عن شكره للدكتور محمد عبداللطيف خليفة على جهوده المخلصة التي بذلها في تطوير العمل في القطاع الحكومي بالإمارة والذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات خلال فترة عمله، متمنياً له التوفيق والسداد في مسيرته المستقبلية.