منصور بن زايد: تعزيز الترابط الاجتماعي أولوية في رؤيتنا التنموية

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جانباً من فعاليات المجلس الرمضاني لحكومة أبوظبي «برزة أبوظبي» التي تستمر في قصر الحصن حتى 13 مارس الجاري.

وحضر «برزة أبوظبي» عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في حكومة أبوظبي، وموظفي الدوائر والجهات الحكومية في أبوظبي.

تستهدف «برزة أبوظبي» تعزيز العلاقات بين موظفي الحكومة، وفتح قنوات تواصل لبناء روابط راسخة بينهم ضمن منظومة العمل الحكومي.

وتبادل سموهما مع الحضور التهاني والأمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة وشعبها والمقيمين على أرضها بالخير واليُمن والبركات.

وأشار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى أهمية المجالس في الموروث الإماراتي الأصيل كونها ملتقى اجتماعياً مهماً للتواصل والحوار بين الناس حول شؤونهم واهتماماتهم.

وأكد سموه أهمية فعاليات «برزة أبوظبي» في تعزيز قيم الترابط المجتمعي الوثيق الذي يتميز به مجتمع الإمارات.. مشيراً إلى أن هذه الفعالية السنوية تجسد حرص القيادة الحكيمة على بناء مجتمع قوي ومتماسك، قائم على مبادئ الأخوة والتعاون، بما يسهم في ترسيخ الروابط الاجتماعية.

وقال سموه: إن «برزة أبوظبي» تتزامن مع مبادرة «عام المجتمع» التي تجسد رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ قيم الانتماء للوطن.

استقرار

والتقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عدداً من الموظفين وأفراد عائلاتهم، وتبادل معهم الأحاديث الودية، مؤكداً أهمية الاستقرار الأسري في توفير بيئة إيجابية تُحفّز على الإنتاجية في العمل، وتسهم في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الشاملة في الوطن.

كما قال سموه أمس في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «سعدت اليوم بحضور جانب من فعاليات المجلس الرمضاني لحكومة أبوظبي «برزة أبوظبي» في قصر الحصن،والذي يجسد معاني التواصل والتعارف والتعاون التي نحرص على ترسيخها بين موظفي الحكومة من أجل مخرجات حكومية أفضل لخدمة مجتمعنا، ويعزز قيم الترابط الاجتماعي الذي يعد أولوية أساسية في رؤيتنا التنموية من أجل مجتمع إماراتي قوي ومتماسك».

فعاليات

وشارك سموه أهالي وأسر الموظفين في الفعاليات والأنشطة المصاحبة لـ«برزة أبوظبي» التي تضم ورش عمل تفاعلية للصناعة الحرفية واليدوية ومعارض فنية وعروضاً ثقافية وموسيقية حية تلبي اهتمامات جميع الفئات العمرية، وتعكس أصالة وعراقة الموروث الثقافي الإماراتي وتسهم في ترسيخ قيم الاعتزاز بالهوية الوطنية في نفوس أبناء وبنات الوطن.

حضر «برزة أبوظبي» معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومريم عيد المهيري، مدير عام مكتب أبوظبي الإعلامي.