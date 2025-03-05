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الإمارات

محمد بن زايد: مزرعة الخوانيج ترمز إلى أيام فاصلة في تاريخ الوطن

  • محمد بن راشد: شعب ورئيس وحكام الإمارات سيظلون أوفياء للاتحاد
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البيان

دبي
رئيس الدولة والحكام وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ خلال أداء الصلاة
رئيس الدولة والحكام وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ خلال أداء الصلاة
رئيس الدولة مرحباً بمحمد بن راشد
رئيس الدولة مرحباً بمحمد بن راشد
محمد بن زايد في حديث مع محمد بن راشد
محمد بن زايد في حديث مع محمد بن راشد
رئيس الدولة في حديث مع حاكم الفجيرة
رئيس الدولة في حديث مع حاكم الفجيرة
محمد بن زايد مرحباً بمحمد بن حمد بحضور حمدان بن زايد
محمد بن زايد مرحباً بمحمد بن حمد بحضور حمدان بن زايد
محمد بن زايد مصافحاً راشد بن سعود
محمد بن زايد مصافحاً راشد بن سعود
رئيس الدولة في حديث مع عمر الدرعي
رئيس الدولة في حديث مع عمر الدرعي
محمد بن راشد مصافحاً حاكم أم القيوين
محمد بن راشد مصافحاً حاكم أم القيوين
محمد بن راشد وسلطان القاسمي وحميد النعيمي وسعود المعلا
محمد بن راشد وسلطان القاسمي وحميد النعيمي وسعود المعلا
محمد بن راشد وسلطان القاسمي خلال اللقاء
محمد بن راشد وسلطان القاسمي خلال اللقاء
حمدان بن محمد في حديث مع حمدان بن زايد
حمدان بن محمد في حديث مع حمدان بن زايد
مكتوم بن محمد وحمدان بن زايد
مكتوم بن محمد وحمدان بن زايد
حمدان بن محمد بن زايد في حديث مع محمد بن حمد بن طحنون
حمدان بن محمد بن زايد في حديث مع محمد بن حمد بن طحنون
أحمد بن محمد في حديث مع حامد بن زايد
أحمد بن محمد في حديث مع حامد بن زايد
سلطان بن محمد بن سلطان ومحمد بن حمد ومحمد بن سعود
سلطان بن محمد بن سلطان ومحمد بن حمد ومحمد بن سعود

دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر حساب سموه على منصة «إكس» أمس: «سعدت بلقاء إخواني الحكام على مائدة الإفطار في مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج في دبي.

في هذا المكان عقد الوالد المؤسس في شهر مارس من عام 1971 عدة لقاءات مع إخوانه الحكام، رحمهم الله، على مدى أسبوعين، كانت خطوة أساسية نحو قيام الاتحاد، واليوم نعلنه موقعاً وطنياً ثالثاً بجانب دار الاتحاد وعرقوب السديرة تخليداً لما يرمز إليه من معانٍ وما شهده من أيام فاصلة في تاريخ الوطن».

الوفاء للاتحاد

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه في منصة «إكس»: «مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج يعرفها أهل دبي والإمارات، فقد أقام الشيخ زايد في مزرعة الخوانيج 16 يوماً متتالية في مارس من العام 1971، حوَّل فيها المزرعة لغرفة عمليات لمباحثات الاتحاد، عقد فيها العديد من المباحثات المكثفة مع حكام الإمارات، مما مهد للتوقيع على اتفاقية الاتحاد والدستور في يوليو من نفس العام».

وأضاف سموه: «واليوم جمعنا أخي الشيخ محمد بن زايد مع إخواني الحكام في نفس الموقع، وفي نفس الشهر، وبنفس الروح الطيبة روحِ الاتحاد، وأعلن المكان موقعاً وطنياً ثالثاً بعد دار الاتحاد الذي استضاف إعلان الاتحاد وعرقوب السديرة الذي شهد النقاشات الأولى للاتحاد».

كما قال سموه: «سيظل شعب الإمارات ورئيس الإمارات وجميع الحكام أوفياء لهذا الاتحاد، وأوفياء للجهود المخلصة التي بذلها الآباء المؤسسون لصناعة وطن، وطن تحول إلى معجزة حضارية وإلى أفضل مكان للعيش في العالم».