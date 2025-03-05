رئيس الدولة يعين وكيلاً لوزارة الرياضة ومديراً عاماً لـ «الاتحادية للموارد البشرية»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين غانم مبارك راشد الهاجري وكيلاً لوزارة الرياضة.

وشغل الهاجري عدداً من المناصب القيادية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وشارك في عضوية عدد من المجالس واللجان الرياضية بالدولة، منها: مجلس التنسيق الرياضي، ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ومجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة، وعدد من اللجان الوطنية في كرة القدم، ويحمل الهاجري درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وبكالوريوس في مجال الدراسات الدولية.

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً في شأن ترقية فيصل سعيد عبيد المهيري وتعيينه في منصب المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

مناصب قيادية

وشغل فيصل المهيري عدداً من المناصب القيادية في مجال الموارد البشرية وتمكين المواهب والكوادر الوطنية في عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ومنها منصب المدير التنفيذي للعمليات المركزية في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومدير إدارة الموارد البشرية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى منصب المدير التنفيذي للتطوير الوظيفي في مؤسسة الإمارات للاتصالات، وعمل المهيري على تطوير مشاريع وبرامج مؤسسية في مجال الموارد البشرية والتمكين المؤسسي، وهو حاصل على درجة الماجستير في النظم الهندسية ودرجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات من الجامعة الأمريكية بالشارقة.