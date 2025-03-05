راشد بن حميد: "مجالس عجمان" تساهم في تعزيز التلاحم الاجتماعي

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن المجالس المجتمعية بعجمان تُعَدّ منبراً للحوار وتبادل الآراء، وتسهم في تعزيز التلاحم الاجتماعي وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن هذه المجالس تساعد في حل المشكلات المحلية، وتعزيز القيم والتقاليد، بالإضافة إلى دورها في دعم المبادرات التنموية وتعزيز التواصل بين القيادة والمواطنين وتساهم في تقليل تكاليف المناسبات وتجمع أهالي الإمارة والمنطقة على برامج ثقافية ودينية وترفيهية في مختلف المناسبات والأيام الوطنية والتي تشكل متنفسا في خدمة أهل المنطقة والذي تقام تحت إشراف ومتابعة مكتب شؤون المواطنين بالإمارة.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهده عجمان على وضع خطة لزيادة عدد المجالس بالإمارة وتوزيعها على جميع الأحياء السكانية لتعم كل مناطق الإمارة وذلك من أجل تقديم الخدمات طوال السنة وفي كل المناسبات التي يحتاجها أهالي المنطقة.

كما أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال حضوره وافتتاح مجلس الروضة استمرار الجهود من أجل استكمال المبادرات المجتمعية التي ينفذها مكتب شؤون المواطنين ضمن مبادرات عام المجتمع 2025، ليرتفع بذلك عدد المجالس الفعالة في الإمارة إلى 14 مجلسا لافتا إلى العمل على زيادة اعدادها لتصل إلى أكثر من 20 مجلسا في إمارة عجمان ومنطقتي مصفوت والمنامة.

وأشار إلى أن إمارة عجمان تسعى إلى إشراك المجتمع في العمل المجتمعي من أجل تعزيز روح المسؤولية والتلاحم الاجتماعي، وتمكين الأفراد من المساهمة في التنمية المستدامة كما يهدف هذا النهج إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع، وتشجيع المبادرات التطوعية التي تخدم مختلف الفئات، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهارًا وتماسكًا لتعم المنفعة على الجميع والكل يساهم في خدمة مجتمعه.

وقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي الشكر لكافة المساهمين في بناء المجالس وتبرعهم السخي متمنيا أن أن تستمر هذه الثقافة في تعزيز مجتمع إمارة عجمان وأن يساهم الجميع في بناء مبان ومتنفسات لجميع المقيمين في الإمارة.