"الشؤون الإسلامية" تطلق حملتها الإعلامية "زكاتك من المجتمع إلى المجتمع

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة حملتها الإعلامية "زكاتك من المجتمع إلى المجتمع" وذلك انطلاقًا من واجباتها ومسؤولياتها تجاه إحياء فريضة الزكاة وإبراز دورها المجتمعي، وخدمة المزكين؛ وضمن جهودها في تعزيز وعي المجتمع بالزكاة والخدمات النوعية التي توفرها الهيئة للمزكين.

وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة إن الهيئة أطلقت حملتها الإعلامية للتوعية بالزكاة وخدماتها المقدمة للمزكين انسجامًا مع “عام المجتمع”، حيث تهدف الحملة إلى تعزيز دور الهيئة في كونها الجهة الاتحادية المختصة بالزكاة؛ لتصبح الخيار الأول لكل من يرغب في تقديم زكواتهم وصدقاتهم لجهةٍ موثوقة، وسيتم التركيز على ترسيخ أهمية الزكاة ودورها في تنمية المجتمع.

وأوضح معاليه أنه سيتم إطلاق الحملة على أربع مراحلَ رئيسةٍ لمدة 12 شهرًا تبدأ من شهر مارس 2025.

المرحلة الأولى.. إطلاق الحملة الرئيسية في شهر رمضان وبدء مرحلة التوعية، وتتضمن تسليط الضوء على أهمية الزكاة ودورها في التنمية المجتمعية، وإبراز خدمات الهيئة في خدمة فريضة الزكاة وتسهيلها على المزكين، مع التركيز على شرح مفهوم شعار الحملة في كون الزكاة تنطلق من المجتمع وتعود على المجتمع بالخير.

والمرحلة الثانية.. إطلاق حملة زكاة الأنعام، بهدف تعزيز الوعي حول زكاة الأنعام، وطريقة حسابها وإخراجها، وتعريفهم بخدمات الهيئة المخصصة لهم من أبرزها برنامج زكاة الأنعام.

المرحلة الثالثة.. إطلاق حملة زكاة التمور، بهدف تعزيز الوعي حول زكاة التمور، وطريقة حسابها وإخراجها، وتعريفهم بخدمات الهيئة المخصصة لهم من أبرزها برنامج الإمارات لحساب زكاة التمور.

المرحلة الرابعة.. إطلاق حملة زكاة الشركات، بهدف تعزيز الوعي حول زكاة الشركات، وطريقة حسابها وإخراجها، وتعريفهم بخدمات الهيئة المخصصة لهم من أبرزها برنامج الإمارات الرقمي لحساب زكاة الشركات.

وعن مستهدفات الحملة أضاف معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي أن الهيئة تستهدف من خلال حملتها الإعلامية "زكاتك من المجتمع إلى المجتمع" تحقيق نسبة وعي المجتمع بالزكاة بنسبة 80% ورفع نسبة إيرادات الزكاة بنسبة 10% عن العام السابق بهدف تحقيق عائدٍ متوقعٍ بمبلغ 350 مليون درهم وتحسين المستوى المعيشي لأكثر من 12 ألف أسرةٍ مستحقةٍ للزكاة داخل الدولة، معربا عن ثقته وأمله بتجاوز هذا المبلغ بثقة المزكين وكرمهم حتى نتمكن من تغطية أكبر عددٍ ممكنٍ من شريحة المستحقين.

وقدم معاليه الشكر والتقدير لكل من ساهم بزكاة ماله مع الهيئة، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل منهم زكاة مالهم وأن يخلف عليهم خيرًا، ويجعل ما قدموا خالصًا لوجهه الكريم.

وتقدم معالي الدكتور عمر الدرعي بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يبارك في دولة الإمارات قيادة وشعبًا.