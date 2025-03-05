محمد بن راشد: تكريم أخي محمد بن زايد لجهودنا في خدمة كتاب الله تقدير أعتز به ومسؤولية نواصل حملها





أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لجهود سموه في خدمة كتاب الله ضمن جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم هو تقدير يعتز به، ومسؤولية يواصل حملها.

وقال سموه على حسابه في منصة "أكس": " تكريم أخي الشيخ محمد بن زايد حفظه الله لجهودنا في خدمة كتاب الله ضمن جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم هو تقدير أعتز به، ومسؤولية نواصل حملها.. خدمة كتاب الله شرف .. ورفعة .. وخير وهدى .. ومنهج ثابت في حياتنا وفي بلادنا .. من مؤسسيها طيب الله ثراهم وحتى اليوم.

وأضاف سموه : "وأقول لأخي محمد بن زايد.. أضاء الله قلبك ونوّر الله دربك وحفظ بلدك وشعبك بخدمة كتاب الله عز وجل ."