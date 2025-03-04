"الشارقة للصحافة" يعلن أجندة النسخة الـ 14 من مجلسه الرمضاني

أعلن نادي الشارقة للصحافة عن تنظيم النسخة الرابعة عشرة من المجلس الرمضاني السنوي تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، خلال الفترة من 10 إلى 17مارس الجاري في منطقة الجادة بالشارقة، لمناقشة الثقافة والتراث، والسلوكيات البشرية وفنون التعامل، ومقومات التربية الأسرية الناجحة وصناعة الأجيال، بالإضافة إلى 4 جلسات جانبية تتناول موضوعات عن السيارات، والمحتوى الإلكتروني، وعوامل نجاح المشاريع، والزراعة العضوية.

وتنطلق أولى الجلسات في 10 مارس تحت عنوان "فن التعامل والعلاقات السوية" لمناقشة مهارات التعامل الناجح وبناء العلاقات السوية بين البشر وإدارتها بصورة سليمة بما يخلق ترابط اجتماعي وإنساني يسهم في تعزيز القيم الإيجابية في المجتمعات.

وتبحث الجلسة الثانية التي ستعقد في 12 مارس تحت عنوان "الثقافة والتراث في الأدب العربي" الأدب العربي للثقافة والتراث، ومكونات وركائز التراث الثقافي العربي المتجذرة، ودور الأدب في تشكيل الهوية الثقافية والفكرية للمجتمع والقارئ العربي.

ويختتم نادي الشارقة للصحافة الجلسات الرئيسية لمجلسه الرمضاني في 17 مارس بجلسة"الأسرة وصناعة الأجيال: مقومات التربية والنشأة" لمناقشة دور الأسرة في بناء أجيال المستقبل وتنشئتهم وفق الأسس الإسلامية والمنهج النبوي، وأهمية ترسيخ المفاهيم والقيم التي تنعكس على الأجيال والمجتمعات بصورة نافعة، ويدير الجلسة الإعلامي عبدالرؤوف أميرة.

وينظم المجلس الرمضاني تزامناً مع أولى جلساته في 10 مارس جلسة لاستعراض أبرز العلامات التجارية فى السيارات وطرق المحافظة على العمر الافتراضي للسيارة لأطول مدة ممكنة إضافة إلى جلسات عن كيفية توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في طرح موضوعات الكتب وأساليب الوصول للجمهور المستهدف بصورة فعالة وعدد من الجلسات الأخرى تتناول عدة موضوعات فضلا عن مجموعة من الأنشطة التفاعلية والمسابقات التي تصاحب جلسات النسخة الرابعة عشر.







