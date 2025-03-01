رئيس الدولة ونائباه والحكام يهنئون الشعوب العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «أهنئ شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وأدعو الله تعالى أن يكون شهر خير وسلام لشعوب العالم كافة.

رمضان شهر الخير والرحمة والأعمال الصالحة وفرصة لتعزيز قيم الترابط الأسري والمجتمعي».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «شهر كريم.. وشعب كريم.. وأيام مباركة... نهنئ شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك.. نسأل الله أن يتقبل فيه الصلوات والدعوات وسائر الخيرات.. ويعيده على الجميع بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. أهنئ شعب الإمارات والشعوب الإسلامية، وأسأل الله تعالى أن يجعله شهر خير ورحمة وبركة على وطننا والعالم.. الشهر الفضيل مناسبة لتعزيز قيم الخير والعطاء والتراحم في المجتمعات».

وهنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب سموهم عن صادق تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية.

وبعث سموهم برقيات تهنئة بالمناسبة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنين لهم دوام الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار، وللأمة العربية والإسلامية العزة والرفعة.

كما هنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بالمناسبة.

وبعث سموهم برقيات تهنئة مماثلة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية.