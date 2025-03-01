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الإمارات

خالد بن محمد: نسأل الله للإمارات وقيادتها وشعبها الخير والبركات

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وام

أبوظبي

هنأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ونائبيه وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه.. سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات، والشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، سائلاً الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات ومزيد من التقدم والازدهار والرخاء.