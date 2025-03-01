حاكم عجمان يتقبل تعازي حاكمي الفجيرة ورأس الخيمة والشيوخ في وفاة سعيد بن راشد

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مساء أمس أخاه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الذي قدم لسموه التعازي في وفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ سعيد بن راشد النعيمي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وذلك في قصر الزاهر بعجمان.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أمس التعازي من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال زيارته قصر الزاهر في عجمان، عن خالص تعازيه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم عموم آل النعيمي الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما تقبّل صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أمس التعازي من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وذلك خلال زيارة سموهما إلى قصر الزاهر بعجمان، برفقة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن خالص تعازيهم ومواساتهم، داعين الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل النعيمي الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان العزاء من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي.

وتقبل سموه التعازي من مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة وإدوارد هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة وروبرت رينز قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية والعقيد ولسون الملحق العسكري البريطاني والقنصل الأمريكي.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، التعازي من معالي عبدالعزيز الغرير، ومعالي سعيد محمد الكندي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، يرافقهم كبار ضباط شرطة دبي ورأس الخيمة وعجمان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، التعازي من المسؤولين والوجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين، الذين أعربوا عن خالص عزائهم وصادق مواساتهم لسموهما، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

‏حضر تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن علي بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من مديري الدوائر المحلية والاتحادية، وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة في الدولة.