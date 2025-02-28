محمد بن راشد: متفائل بفريق دبي.. متفائل بفريق يقوده حمدان بن محمد

حمدان بن محمد: مؤسسات دبي تعمل ليكون مجتمعنا الأفضل اليوم وفي المستقبل

عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تفاؤله بفريق دبي، بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي يعمل كفريق واحد من المسؤولين المخلصين، ليضمن لسكان دبي، والمقيمين فيها، أفضل حياة في العالم.

فريق واحد

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، عبر منصة «إكس»: «مخيم دبي.. مجموعة من عشاق دبي من مسؤوليها المخلصين.. جمعهم حمدان بن محمد.. وضع لهم هدفاً: العمل كفريق واحد.. مناقشة التحديات كعائلة واحدة.. ووضع أحلام جديدة لتبقى دبي هي دبي.. وليضمن فريقها أفضل حياة في العالم لسكانها والمقيمين فيها». وأضاف سموه: «متفائل بفريق دبي.. متفائل بفريق يقوده حمدان بن محمد».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد عبر منصة «إكس»: «بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضمن فعاليات «مخيم دبي» اجتمعنا بمدراء ومسؤولي الجهات الحكومية في الإمارة لنستعرض مجموعة من مسارات وسيناريوهات المستقبل في مختلف مجالات العمل الحكومي.

جميع مؤسسات دبي تعمل لصالح الوطن والمواطن، وليكون مجتمعنا دائماً الأفضل في النمو، والأفضل في جودة الحياة، والأفضل في العيش والاستقرار والعمل، اليوم وفي المستقبل».