حاكم عجمان يتقبل تعازي حاكمي الفجيرة وأم القيوين والشيوخ في وفاة سعيد بن راشد النعيمي

تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، التعازي من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة وصاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال زيارتهما قصر الزاهر بعجمان، عن خالص تعازيهما ومواساتهما، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل النعيمي الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، التعازي من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، التعازي من المسؤولين والوجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين، الذين أعربوا عن خالص عزائهم وصادق مواساتهم لسموهما، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

‏حضر تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ سلطان بن علي بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من مديري الدوائر المحلية والاتحادية، وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة.

وأدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، عقب صلاة الظهر أمس في جامع الشيخ زايد بمنطقة الجرف، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله الشيخ سعيد بن راشد النعيمي، الذي توفي أمس.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

كما أدى الصلاة الشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، والشيخ سلطان بن علي بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من مديري الدوائر المحلية والاتحادية، وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة. وشيع جثمان الفقيد عقب الصلاة إلى مقبرة الجرف، حيث ووري الثرى، وحضر مراسم الدفن سمو الشيوخ وذوو الفقيد والمشيعون.

وتقدم المشيعون بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وإلى شيوخ آل النعيمي الكرام وأنجال الفقيد بهذا المصاب الجلل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وكان ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، قد نعى المغفور له بإذن الله الشيخ سعيد بن راشد النعيمي الذي وافته المنية ‏مساء أمس الأول.