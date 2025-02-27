«محاكم دبي» و«قضاء الشارقة» تبحثان تعزيز التكامل بين الأنظمة القضائية في الدولة

استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، القاضي د. محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجهات القضائية الحكومية في دولة الإمارات، وتطوير سبل تبادل الخبرات بين الطرفين، بما يضمن تحقيق كفاءة وفاعلية العمل القضائي، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وشهدت الزيارة نقاشات حول عدد من المواضيع المهمة، منها سبل تطوير تبادل الخبرات في المجالات القضائية والإدارية، وتعزيز التكامل بين الأنظمة القضائية في الدولة. كما تم التطرق إلى الآليات الكفيلة بتسريع إجراءات التقاضي وتبسيطها، لضمان تحقيق العدالة الناجزة.

وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، ترجمة للرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في تعزيز العمل الحكومي المشترك، مما يسهم في تحقيق التميز في تقديم الخدمات العامة. وتم خلال الزيارة التأكيد على أن التعاون بين الجهات القضائية يعد ركيزة أساسية لتعزيز العمل القضائي، وضمان تحقيق العدالة بشكل فعّال ونزيه، لا سيما في ظل التحديات القانونية المتزايدة والتعقيدات، التي تواجه الأنظمة القضائية.

كما أشار الجانبان إلى أن التعاون بين الجهات القضائية يعد ضرورة حيوية، لضمان فعالية النظام القضائي، حيث يسهم في تحسين الكفاءة.

وفي ختام الزيارة أكد مسؤولو محاكم دبي على أهمية تمتين التعاون بين الجهات القضائية في الدولة، بما يخدم المصلحة العامة، ويضمن رضا المتعاملين، ويرتقي بكفاءة الخدمات القضائية. وأعرب وفد دائرة القضاء عن تقديره للجهود الحثيثة، التي تبذلها محاكم دبي في تطوير العمل القضائي.