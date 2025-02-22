ذياب بن محمد: «آيدكس» يعزز التواصل بين صانعي القرار

زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، معرض «آيدكس 2025»، الحدث الدولي الذي استعرض أحدث حلول وتقنيات الدفاع والأمن من الشركات المحلية والعالمية المشاركة، واختتمت فعالياته يوم أمس.

وقام سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بجولة تفقد خلالها عدداً من الأجنحة، مشيداً سموه بدور الشركات المحلية العارضة في تطوير الحلول الدفاعية والأمنية.

وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته فعاليات المعرض، أهمية الحدث في تعزيز التواصل بين صانعي القرار في الجهات الحكومية والمؤسسات العسكرية من مختلف أنحاء العالم.