مذكرتا تفاهم لتعزيز استدامة الطائرات العسكرية وترقية أنظمتها الرقمية

وقّعت شركة «أمرك»، المزود الرائد لخدمات وحلول الصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية المتقدمة في المنطقة، مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع شركتي «دينغانتارا» (PTDI)، و«انفوغلوبال تكنولوجي سيميستا»، الإندونيسيتين، بهدف تعزيز قدرات عمليات صيانة الطيران الدفاعي.

وجرى توقيع المذكرتين على هامش مشاركتها في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، وذلك بحضور جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»، وجيتا أمبيرياوان، الرئيس التنفيذي لشركة «دينغانتارا إندونيسيا»، وجوهانيس أدي ساسونجكو، الرئيس التنفيذي لشركة «انفوغلوبال تكنولوجي سيميستا»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين.

وأكد حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الإمارات، أن إقامة جناح إندونيسيا في آيدكس 2025 في موقع استراتيجي أقرب إلى جناحي «إيدج» و«أبوظبي للطيران»، يعكس التزام إندونيسيا المشترك مع الإمارات، بتطوير صناعة مستقلة وتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي. وقال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»: «توقيع هذه المذكرات خطوة حيوية في مسيرة «أمرك» لتعزيز استدامة قطاع الطيران العسكري في الإمارات والمنطقة».