«إيدج» تختتم مشاركتها في «آيدكس 2025» بـ 2.9 مليار دولار مبيعات

اختتمت «إيدج» مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، بحصيلة من المبيعات الجديدة بلغت قيمتها 2.9 مليار دولار وبإطلاق 46 حلاً متقدماً وخدمة رائدة عبر مختلف المجالات الجوية والبرية والبحرية والفضائية والسيبرانية.

ومكّنت دورة عام 2025 من آيدكس، مجموعة إيدج من إبراز محفظتها المتنوعة من الحلول البالغ عددها 218 حلاً متقدماً، ومعظمها مصنوعة في دولة الإمارات، داخل جناحها الضخم الممتد على مساحة 9 آلاف متر مربع.

دعم

وشملت العقود الـ 16 التي حصلت عليها المجموعة اتفاقية كبرى بقيمة 500 مليون يورو أعلنت عنها شركة «ميسترال»، المشروع البحري المشترك بين ايدج وشركة فينكانتييري، لدعم الأسطول البحري الإماراتي أثناء الخدمة؛ وعقداً مع وزارة الدفاع في لتوريد ذخائر جوية بقيمة 1.18 مليار دولار؛ وعقداً أخر بقيمة 61.8 مليون دولار من وزارة الدفاع كذلك لتوريد أنظمة متقدمة مضادة للتشويش من طراز «جي بي إس - بروتيكت».

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «إن المجموعة شهدت أسبوعاً حافلاً بكل المقاييس، حيث برز دعمنا لأهم عملائنا إلى جانب الحفاظ على تنمية التزاماتنا المتينة، وتعزيز علاقاتنا بالعملاء والشركاء الدوليين، إلى جانب قدرتنا بالمحافظة على النجاح الهائل الذي نعمل بعزم وثبات على مواصلة تحقيقه».

وأضاف، أن «آيدكس 2025» أتاح لنا منصة مثالية استعرضنا عبرها التقدم الذي أحرزناه والآفاق التي نطمح إلى تحقيقها مستقبلاً كمجموعة رائدة عالمياً ضمن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في المجالين الدفاعي والمدني.

عروض

وأكد أن مجموعة إيدج تظل ملتزمة بالقيام بدور أساسي في تعزيز العروض الدفاعية المحلية لدولة الإمارات، ومواصلة إحداث تغيير نوعي في القطاع، إلى جانب تعزيز قدراتنا الخاصة عن طريق التطوير والتسليم بسرعة أكبر وبأسعار عالية التنافسية.

وقال: «سننمو وسنتفوق عبر عقد الشراكات، وسنسعى لمواصلة ريادتنا للمجالات الجوية والبرية والبحرية والفضائية والمواكبة المستمرة لتطوراتها، وفي توفير قدرات متميزة وعالمية المستوى ضمن مجال الحرب الإلكترونية، واتصالات آمنة.

وقدرات تشفير سيادية وتطوير قدرات التشفير ما بعد الكم، وذلك لمواجهة تحديات الغد بكل ثقة، ونتطلّع قُدماً للدورة المقبلة من آيدكس عام 2027، ويحدوني الفخر بالقول أن مجموعة ايدج ستفاجئ القطاع مجدداً بالإنجازات الضخمة التي لم يكن يعتبرها أحد ممكنة قبل 5 سنوات».