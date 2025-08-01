حمدان بن محمد: بتوجيهات ودعم قيادتنا نواصل الارتقاء بإمكانات قواتنا المسلحة

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، عروضاً تخصصية قدمها مجندو الدفعة الثانية والعشرين من منتسبي الخدمة الوطنية ضمن فعاليات البرنامج للعام 2025-2024.

وذلك في مركز تدريب سيح حفير، بحضور اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع، إضافة إلى أُسر المجندين.

وقد أشاد سموه بالمستوى الرفيع من الانضباط والجاهزية التي أظهرها المجندون، منوهاً بالمهارات العسكرية والمعرفية التي اكتسبوها، مؤهلة إياهم لتحمّل مسؤولية الدفاع عن الوطن بكل انتماء وفخر وإخلاص.

بينما أثنى سموه على جهود القائمين على برنامج الخدمة الوطنية في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الدائمة بتوفير أعلى مستويات التدريب والتأهيل للكوادر الملتحقة بالبرنامج. وقال سمو ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع:

«إن ما نشهده اليوم من أداء احترافي وتكامل في الجاهزية البدنية والمعرفية والتكتيكية لمنتسبي الخدمة الوطنية هو ثمرة الدعم المستمر والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، إذ يأتي هذا الأداء، الذي نعتز به ونقدّره، كتجسيد حقيقي لرؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بشأن توفير كافة المعطيات اللازمة لبناء الإنسان القادر على حماية مكتسبات الوطن وصون سلامته وضمان مقومات ازدهاره».

وأضاف سموه: «إن إعداد العنصر الوطني وضمان جاهزيته الميدانية والمعرفية يتطلب استثماراً استراتيجياً في التدريب المتخصص الذي يجمع بين المعارف والعلوم العسكرية المتقدمة، والجاهزية البدنية العالية، والمهارات التكتيكية الدقيقة.

وهذا ما لمسناه في العروض التي عكست مستويات مشرّفة من الاحترافية والكفاءة، وبيّنت المدى المتقدم لما اكتسبه منتسبو الخدمة الوطنية من قدرات تؤهلهم لأداء المهام الدفاعية بكل اقتدار».

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس» أمس: «تابعت اليوم في مركز تدريب سيح حفير عرضاً تخصصياً قدمه مجندو الدفعة الثانية والعشرين من منتسبي الخدمة الوطنية، أظهروا فيه كفاءة عالية ودقة كبيرة في تنفيذ المهام الميدانية».

وأضاف سموه: «بتوجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة نواصل الارتقاء بإمكانات قواتنا المسلحة وتأكيد قدرة أفرادها على تأدية أدوارهم والوفاء بواجباتهم الوطنية على الوجه الأكمل في كافة الأوقات».

وقد افتُتحت العروض بعزف السلام الوطني، ثم استعراض ميداني تضمّن تنفيذ تمارين قتالية وتكتيكية متقدمة، إضافة إلى عروض للمشاة والتنسيق الجماعي ومهارات الميدان، والتي عكست الاحترافية العالية في أداء المهام.

سموه:

تابعت في مركز تدريب سيح حفير عرضاً تخصصياً قدمه مجندو الدفعة الـ22 من منتسبي الخدمة الوطنية

المنتسبون أظهروا كفاءة عالية ودقة كبيرة في تنفيذ المهام الميدانية

مهارات عسكرية ومعرفية اكتسبها المنتسبون لتحمّل مسؤولية الدفاع عن الوطن بكل انتماء وفخر وإخلاص