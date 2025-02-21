نورة السويدي: الإمارات تمكّن المرأة وتعزز مشاركتها في التنمية

شاركت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، في الاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة للدورة الـ69، حول استعراض وتقييم إعلان ومنهاج عمل بيجين. كما شاركت في اجتماع الدورة الـ44 للجنة المرأة العربية، التي انعقدت برئاسة دولة فلسطين، وذلك عبر المنصة الرقمية.

وأكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دوراً ريادياً في دعم أعمال لجنة المرأة العربية بشكل عام والمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً بشكل خاص، وتحرص على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انسجاماً مع استراتيجياتها الوطنية ورؤيتها المستقبلية.

وأضافت أن الإمارات تسهم من خلال دعمها للمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، في توفير بيانات دقيقة وتحليلات معمقة حول أوضاع المرأة في العالم العربي، ما يساعد في صياغة سياسات اقتصادية مستدامة تدعم تمكينها.

كما تدعم الدولة مبادرات تعزيز ريادة الأعمال النسائية، وتوفير بيئة تشريعية داعمة لتمكين المرأة اقتصادياً، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول العربية لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد.

وأوضحت أن هذا الدعم يأتي ضمن التزام الإمارات بالارتقاء بمكانة المرأة، سواء عبر مساهمتها في المنظمات الإقليمية والدولية، أو من خلال إطلاق مبادرات تنموية تسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد العربي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن دولة الإمارات تبذل جهوداً محورية في دعم أجندة المرأة والسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، منطلقة من إيمانها العميق بأهمية إشراكها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وأن هذا الدور يأتي في إطار التزامها بتعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار، وجهود الوساطة، وبناء السلام في مناطق النزاع، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.