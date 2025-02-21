«مجلس التوازن» و«الرقابة النووية» يبحثان التعاون المشترك

بحث مجلس التوازن والهيئة الاتحادية للرقابة النووية سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، وذلك خلال اجتماع مشترك عقد على هامش معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025» في أبوظبي بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتوسيع أطر التعاون بين المؤسسات الوطنية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، والتعاون في تنظيم الجودة والمطابقة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد محمد المهيري، الرئيس التنفيذي للوائح التنظيمية في مجلس التوازن، أهمية توطيد أواصر الشراكة بين الجانبين دعماً لتكامل الجهود، وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصالح الوطنية.

من جانبه، أكد كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن الهيئة تولي أهمية لتعزيز وتوسيع التعاون مع الشركاء الوطنيين. وأكد فيكتورسون أهمية هذا التعاون في دعم كفاءات تطوير السياسات، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية. وشدد على التزام الهيئة بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف المشتركة.