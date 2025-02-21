«نافال» الفرنسية تجري مباحثات في الإمارات بشأن الأنظمة غير المأهولة

أعلنت «مجموعة نافال» الفرنسية أنها تجري مباحثات في الإمارات في مجالات السفن القتالية والأنظمة غير المأهولة.

وذكر غيوم باتيو، مدير المجموعة في الإمارات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات خلال معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2025»، أن الشركة حققت تقدماً كبيراً في تعزيز شراكتها مع البحرية الإماراتية من خلال عقود استراتيجية طويلة الأمد، مشيراً إلى أن المجموعة تواصل التزامها بتقديم أحدث التقنيات الدفاعية البحرية.

وأشار إلى أن الشركة أبرمت العام الماضي عقداً استراتيجياً لنقل التكنولوجيا المتعلقة بنظام إدارة القتال «CMS» الذي يعد بمثابة العقل المدبر للسفن القتالية، حيث يتيح إدارة أجهزة الاستشعار والأسلحة على متنها، موضحاً أن نقل هذه التكنولوجيا بالكامل إلى الإمارات سيتم خلال عامين.



وأضاف أن النظام الجديد سيُستخدم على جميع سفن البحرية الإماراتية سواء الجديدة أو لإعادة تجهيز السفن الحالية، وأن الاتفاقية تتضمن إلحاق عدد من المهندسين الإماراتيين ببرنامج للتدريب والتطوير المشترك يهدف إلى تزويدهم بالخبرات المتقدمة في مجال تطوير برمجيات المنظومة.

ويعقد التدريب في مركز التميز لنظام إدارة القتال التابع لمجموعة «نافال» في مدينة أوليول الفرنسية، ويستمر البرنامج لمدة عامين، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية في دولة الإمارات لتمكين المهندسين من تحقيق الاستقلالية التامة في تشغيل وتطوير المنظومة.

وعن خطط المجموعة لعام 2025، أكد باتيو أنها تجري مناقشات متقدمة مع البحرية الإماراتية حول مشاريع جديدة تشمل سفناً قتالية وأنظمة غير مأهولة تحت الماء.