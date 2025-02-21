الإمارات تواصل تعزيز نقاط قوتها الاقتصادية الاستثنائية

دبي - أحمد أبوالفتوح، محمد عباس

أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية أن الإمارات تواصل تحقيق النجاحات على كافة الأصعدة وتعزز نقاط القوة الاقتصادية الاستثنائية التي تتميز بها، مشيرين إلى أن الإنجازات التي تحققها الدولة كل عام تسهم في ترسيخ مسار التقدم والازدهار للبلاد، وتكريس مكانتها على الساحة العالمية.

وقال محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن دولة الإمارات نجحت في تعزيز مكانتها كقوة مؤثرة على الساحة العالمية بفضل مشاركتها الفعالة في المبادرات الاقتصادية والإنسانية عالمياً، لتصبح الإمارات لاعباً رئيسياً في المشهد الدولي.

وأضاف أن السياسات المتوازنة للإمارات ونهجها الدبلوماسي القائم على الشراكات البناءة، مكنها من التأثير بشكل إيجابي على المستوى العالمي، مشيراً إلى أنه رغم الإنجازات الهائلة التي حققتها الدولة.

إلا أن الإمارات لم تصل بعد إلى المستوى الذي تطمح إليه قيادتها، تنفيذاً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله:

«لا نرضى إلا أن نكون في المركز الأول»، ومع استمرار هذه الجهود، تتطلع الإمارات إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، متسلحةً برؤية قيادتها الرشيدة وعزمها على الريادة العالمية.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن نتائج التقرير العالمي للقوة الناعمة، تعكس الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في بناء جسور التعاون الدولي، وتعزيز العلاقات ونشر قيم التسامح والتفاهم الثقافي، في ظل وضوح ونجاح السياسات والاستراتيجيات التي وضعتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وقال إن سياسات الإمارات تسهم في مواصلة تعزيز مكانة الإمارات على الساحة الدولية، وفق نهج دبلوماسي متوازن ومبادرات إنسانية واقتصادية جعلت الدولة نموذجاً يحتذى به في التعايش والتسامح والابتكار.

كما نجحت في بناء علاقات قوية مع مختلف دول العالم، مما أسهم في تعزيز قوتها الناعمة وزيادة تأثيرها في المشهد الدولي، مع التركيز على الاستقرار والتنمية المستدامة.

بيئة جاذبة

وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، أكبر منتج للحديد ضمن القطاع الخاص في الإمارات، ومقرها الرئيس دبي، إن الإمارات تواصل دعم مكانتها العالمية مع الحرص على الارتقاء بالبيئة الجاذبة التي تتمتع بها.

وهذا ينعكس إيجاباً على شركات القطاع الخاص كافة، مما يشجع أيضاً على الاستثمار في الدولة باعتبارها منصة انطلاق عالمية للشركات، واستقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن هذا التصنيف يمثل خطوه مهمة وكبيرة نحو الأمام من شأنها أن تعزز من تنافسية سوق الإمارات على الصعيد العالمي. كما تأتي متماشية مع الحيوية الاقتصادية التي تشهدها الدولة.

وأشار إلى أن ذلك كله يسهم في تشجيع كبرى الشركات حول العالم على اتخاذ الإمارات مقراً لها وتحفيز تدفقات الاستثمارات الواردة بما ينعكس إيجاباً على زيادة وتيرة المشاريع ويصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية ضمن مختلف القطاعات.

سياسات مبتكرة

وقال بريم أناند فيلوماني، المدير المعاون للتحالفات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «زوهو»، إن مثل هذه التصنيفات المتقدمة للإمارات تؤكد نجاح النهج الاستشرافي الذي تتبعه القيادة الرشيدة.

مشيراً إلى أن الإمارات سباقة في تبني نماذج عمل وسياسات مبتكرة في إطار أجندتها الوطنية لدفع عجلة تطور القدرات على مختلف الصعد الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية والتكنولوجية.

وقد أسهم تنويع مصادر الدخل والاهتمام بالتقنيات الذكية وتطبيق السياسات المالية الرشيدة في استقطاب مزيد من الاستثمارات لتصبح الدولة وجهة لكبرى الشركات العالمية، مما عزز من مكانة الإمارات وقوتها الاقتصادية.

وأكد فيلوماني أن الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في الإمارات تسهم في مواجهة التحديات بكفاءة وتحويلها إلى فرص، ما يرتقي في النهاية بمسيرة ازدهار الإمارات وتفوقها، ويعزز جاذبية الإمارات للشركات الأجنبية وخلق مناخ اقتصادي آمن يمكن الجميع من التركيز على تنمية الأعمال.

خطوات

وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب لمجموعة «هوتباك»، المتخصصة في حلول تعبئة وتغليف المواد الغذائية ومقرها دبي، إن الخطوات التي اتخذتها الإمارات على مرّ السنين قادت بقوة عجلة تطور القدرات الصناعة والتكنولوجية لديها.

وأشار في هذا السياق إلى تنويع مصادر الدخل والاهتمام بالتقنيات الذكية وتطبيق السياسات المالية الرشيدة وتعزيز البنية التشريعية وزيادة مرونتها ومواءمتها لتتناسب مع الظروف العالمية دائمة التغير.

وقال إن ذلك كله يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات لتصبح الإمارات وجهة لكبرى الشركات العالمية، كما يعزز من مكانتها وقوتها الاقتصادية، وهو ما نرى نتائجه الآن، والتي تتمثل في دعم للنمو طويل الأجل للدولة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وعبر عن التطلع قدماً لمزيد من الازدهار لاقتصاد الدولة التي باتت بالفعل وجهة ومحوراً مهماً للتجارة العالمية.