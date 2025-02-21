«تمكين المجتمع» تنظّم لقاءً مفتوحاً مع مؤسسات النفع العام في الإمارات

نظّمت وزارة تمكين المجتمع لقاء مفتوحاً مع رؤساء مجالس إدارات مؤسسات النفع العام، تحت شعار «شركاء في رحلة التمكين»، بالتزامن مع عام المجتمع 2025، بهدف تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات النفع العام في دولة الإمارات لدعم التنمية والتمكين المجتمعي.

وبحث سبل تفعيل دورها وتعزيز قيم المسؤولية المشتركة، والتلاحم بين جميع أفراد المجتمع، وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وعائشة يوسف، وكيل الوزارة، وعدد من المسؤولين.

ويأتي اللقاء الذي جمع نخبة من قادة التغيير وصناع المستقبل في مؤسسات النفع العام، تحقيقاً لمستهدفات رؤية الوزارة بأهمية تمكين القطاع الثالث، كونه يُشكل ركيزة أساسية وشريكاً استراتيجياً في منظومة العمل المجتمعي.

وترسيخ مكانته وجاهزيته، باعتباره قطاعاً رائداً ذا قدرات متطورة ومُوجهة للمستقبل، وفي إطار التواصل المستمر مع رؤساء وأعضاء مؤسسات النفع العام، وتعزيز الشراكة معهم لرسم خارطة طريق نحو مستقبل أكثر تمكيناً. من جانبه أكد محمد نقي، مدير إدارة التراخيص، أن الوزارة تعمل على تنظيم وتمكين القطاع الثالث وتفعيل دور مؤسسات النفع العام بهدف دفع مسيرة التنمية في دولة الإمارات.