طابع تذكاري احتفاء بتأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

أصدر بريد الإمارات، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، طابعاً تذكارياً احتفاء بالذكرى العشرين على تأسيس المجلس.

ويهدف إصدار هذا الطابع إلى توثيق ذكرى انطلاقة مسيرة المجلس في عام 2003 بأمر من مؤسس وباني نهضة الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسليط الضوء على ما حققه خلال 20 عاماً في خدمة الأم والطفل.

وذلك في ظل رعاية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن الفضل الأول فيما حققه المجلس خلال مسيرته الممتدة على مدى 20 عاماً، يعود إلى دعم وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي كان لها عميق الأثر في الارتقاء بمسيرة قطاع الأمومة والطفولة والعبور بها نحو المستقبل الذي تنشده أمهات الإمارات ويستحقه أطفالها.

وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): «يجسد إصدار هذا الطابع التذكاري الأهمية التي يوليها بريد الإمارات لحفظ إرث دولتنا الحضاري والثقافي وتوثيق منجزاتها الرائدة».