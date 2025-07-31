«إعلان جاكرتا»: الأخوة الإنسانية ضرورة معيشية تتطلب مسؤولية جماعية وشجاعة أخلاقية

شدد المؤتمر الدولي للأخوة الإنسانية على الاستناد إلى مبادئ الكرامة والعدالة والرحمة والتعايش، استلهاماً من وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك الصادرة عام 2019.

وأكد المؤتمر في إعلان جاكرتا حول الأخوة الإنسانية، الذي أصدره في ختام أعماله في العاصمة الإندونيسية، أن الأخوة الإنسانية ليست فكرة نظرية مجردة بل ضرورة معيشية تتطلب منا مسؤولية جماعية وشجاعة أخلاقية وجهداً مشتركاً يقوم على الالتزام الثابت ببناء عالم يتحد في إطار الأخوة الإنسانية.

وتعهد المشاركون في المؤتمر، الذي نظمته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جامعة الإسلام الدولية الإندونيسية على مدى يومين بعنوان: «تعزيز الأخوة الإنسانية في سياق الاضطرابات العالمية:

نحو حضارة أكثر سلاماً وازدهاراً»، بترسيخ روح الأخوة في جميع المجتمعات والسياسات والمؤسسات وإقامة شراكات مستدامة بين الحكومات والمجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الدينية ووسائل الإعلام والقطاع الخاص لدعم السلام والكرامة والتعايش وتعزيز إدماج مبادئ الأخوة الإنسانية في التشريعات الوطنية والسياسات متعددة الأطراف.

بما في ذلك دبلوماسية المناخ، وأطر الهجرة، والمساعدات الإنمائية، والتواصل الإعلامي، والعمل الإنساني، لضمان أن تكون الأخوة الإنسانية إطاراً موجهاً للحكم العالمي.

حضر المؤتمر السفير الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة الدولية للأخوة الإنسانية، وعبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا السفير غير المقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، والدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والبروفيسور جمهري مقروف، رئيس جامعة الإسلام الدولية الإندونيسية.

وأكد السفير الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، أهمية بناء حلول عملية ترتكز على القيم المشتركة.

من جانبه أكد البروفيسور جمهري مقروف، رئيس الجامعة الإسلامية الدولية، أهمية إعلان جاكرتا للأخوة الإنسانية، قائلاً إنه علامة تاريخية فارقة، ليس فقط للجامعة الإسلامية الدولية، بل للسعي العالمي نحو السلام.

وأشاد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بإعلان جاكرتا الذي صدر في ختام المؤتمر، موضحاً أن فكرة الأخوة الإنسانية تدعو إلى تجديد الالتزام بالتضامن والتعايش السلمي بين الناس من جميع الخلفيات.