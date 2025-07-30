عبدالله بن زايد: جهود الإمارات لن تتوقف في إيصال المساعدات إلى غزة

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن جهود الإمارات في إغاثة غزة لن تتوقف، والتزامها راسخ لن يتغير، مشيداً بتنفيذ 4 عمليات إنزال جوي للمساعدات، وبادخال 143 شاحنة خلال الأيام الأربعة الماضية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال سموه عبر حسابه في "إكس": "ضمن حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"..الإمارات تواصل إيصال المساعدات إلى غزة..4 عمليات إنزال جوي. 143 شاحنة خلال الأيام الأربعة الماضية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضاف سموه: "جهود لن تتوقف والتزام راسخ لا يتغير".