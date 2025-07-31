حاكم الشارقة يصدر مرسومين بتعيين سلطان الكتبي رئيساً لـ«شؤون البلديات» ومريم الشامسي لـ«الخدمات الاجتماعية»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن نقل وترقية وتعيين رئيس لدائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة.

وفقاً للمرسوم يُنقل سلطان محمد بن معضد بن سعيد بن هويدن الكتبي من دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة إلى دائرة شؤون البلديات، ويُرقى إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين رئيساً لدائرة شؤون البلديات وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين رئيس لدائرة الخدمات الاجتماعية.

ونص المرسوم على أن تُرقى مريم ماجد سعيد الشامسي، مدير دائرة الخدمات الاجتماعية، إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعين رئيساً لدائرة الخدمات الاجتماعية وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وبحسب المرسوم تتولى مريم ماجد سعيد الشامسي مهام سلفها وتحل محله بحكم منصبها في رئاسة وعضوية المجالس واللجان الحكومية في إمارة الشارقة.