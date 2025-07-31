تخريج دورتي أصدقاء وصديقات الشرطة في الشارقة

شهد الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، صباح أمس، حفل تخريج الدفعتين الثامنة والثلاثين من برنامج أصدقاء الشرطة، والسابعة من برنامج صديقات الشرطة، الذي نظمته أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة.

وشهد الحفل عرضاً مرئياً، سلط الضوء على الأثر الإيجابي لبرنامج أصدقاء وصديقات الشرطة في غرس القيم النبيلة لدى المنتسبين، كما تفاعل الحضور مع العرض العسكري الذي قدمه الخريجون، تلاه تقديم كلمة الخريجين، التي عبروا من خلالها عن امتنانهم لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، مؤكدين أن البرنامج زرع فيهم بذور المسؤولية والانضباط والتعاون، ورسخ لديهم مفاهيم الشجاعة والصدق وحب الوطن.

وفي ختام الحفل كرم الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي عدداً من الجهات والمؤسسات التي أسهمت في إنجاح البرنامج ودعمه، كما تفضل رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بالتقاط صورة تذكارية مع الخريجين والخريجات.

حضر حفل التخريج اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الأكاديمية، واللواء غانم خميس الهولي، نائب القائد العام للحرس الأميري، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وعدد من كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية، وأولياء أمور الخريجين.