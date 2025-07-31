24 مليون تواصل بين «التوطين» ومتعامليها في 6 أشهر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عمليات التواصل مع متعامليها بلغت -خلال النصف الأول من العام الجاري- أكثر من 24 مليون عملية من خلال منظومة تواصل، ما يعكس مستوى جاهزية وكفاءة المنظومة، وثقة المتعاملين، وقدرتهم على التواصل من خلال الخيارات المبتكرة والسهلة والآمنة التي توفرها المنظومة، ضمن إطار من الشفافية والخصوصية.

وقال حسين العليلي، مدير إدارة صوت المتعامل في الوزارة: إن منظومة «تواصل» تعكس التوجهات الحكومية لريادة الخدمات، وتعزز رؤية الوزارة في سوق عمل تنافسي، من خلال تعزيز الشراكة، وتطوير نماذج متنوعة للتواصل مع المتعاملين، والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، لتكون أساساً في إطلاق الخدمات الاستباقية وتطويرها.

وفي سياق عمليات منظومة «تواصل» التي تضم 14 قناة رقمية وإلكترونية، بلغ عدد المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال التابع للوزارة والصادرة عن المركز، ومنها المكالمات المرئية والواتساب، مليون و200 ألف مكالمة، وتم التعامل معها من قبل الموظفين في المركز وعبر الخدمات الذاتية.

وبلغت نسبة جودة خدمات مركز الاتصال 85.2 %، وحقق مستويات عالية لرضا المتعاملين عن الخدمات بنسبة 91.7 %، وذلك استناداً إلى آليات مبتكرة لإشراك المتعاملين في تحديد الخدمات ذات الأولوية بناء على احتياجاتهم.

ومشاركتهم في اقتراح الحلول ومناقشة التحديات. ووصل عدد الطلبات الواردة إلى نظام صوت المتعامل (ملاحظات- اقتراحات- شكر- دعم فني) لنحو 161 ألفاً و300 طلب.

كما أجرت المنظومة من خلال باقة الخدمات المميزة للفئة الماسية نحو 44 ألف عملية تواصل مع المنشآت المستهدفة، وأكثر من 41 ألف عملية تواصل استباقي من قبل مدير الحساب.

حيث تمنح الخدمة المميزة الأولوية في الرد على المكالمات إلى جانب الأولوية في إنجاز المعاملات وخدمة مدير حساب للتواصل الاستباقي لمتعاملي الفئة الماسية.

وحققت منظومة تواصل نحو 535 ألف عملية تفاعل عبر القنوات الرقمية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تم إرسال أكثر من 3 ملايين و600 ألف رسالة نصية ضمن الإشعارات التوعوية، إضافة إلى أكثر من 10 ملايين و530 ألف بريد إلكتروني إلى المتعاملين، ونحو مليوني رسالة توعية عبر تطبيق واتساب.

وتم تنظيم 23 مجلساً للمتعاملين حضورياً وافتراضياً خلال النصف الأول من العام الجاري.كما تم إرسال أكثر من مليونين و451 ألف كشف حساب للمنشآت بهدف اطلاع أصحابها على بيانات منشآتهم بشكل شهري.